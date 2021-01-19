Сумська молодь може здобути Премію КМУ за особливі досягнення в розбудові України

Щороку таких премій присуджується в кількості до 20, і в розмірі 50 тис. грн. кожна.

Премія не присуджується повторно, а також за досягнення, за які особи відзначені державними нагородами.

Критерії висунення кандидата.

Для здобуття Премії органи місцевого самоврядування, громадські об’єднання, які не мають статусу всеукраїнських, відокремлені підрозділи всеукраїнських громадських об’єднань, благодійні організації, місцеві або регіональні засоби масової інформації повинні подати до 1 березня 2021 року не більше як на одну особу:

пропозиції про присудження Премії за затвердженою формою;

матеріали-презентації кандидата на присудження Премії (відео-, фотопрезентації, наукові та навчально-методичні публікації, матеріали в місцевих, регіональних та всеукраїнських засобах масової інформації, на веб-порталах тощо);

характеристику кандидата на присудження Премії із зазначенням його досягнень (інформації про реалізовані громадські проекти та отриманий соціальний ефект) за підписом керівника, що скріплюється печаткою;

копію паспорта кандидата на присудження Премії;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомити про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті;

згоду кандидата на обробку персональних даних;

довідку, що підтверджує місце проживання кандидата на здобуття Премії, яка видана в установленому порядку;

довідку з установи банку щодо рахунку в національній валюті.

Повний пакет документів потрібно надіслати поштою за адресою: 01601, м. Київ, вул. Еспланадна 42 (каб. 313а).

Детальніше про інформацію щодо організаційного, інформаційного та технічного забезпечення присудження Премії за телефоном: (044)2843026 (відділ регіональної молодіжної політики та підтримки ініціатив молоді департаменту молодіжної політики) та в постанові КМУ № 1333.