На Сумщине дали 5 лет за кражу и угон Великописаревским отделом Ахтырской местной прокуратуры доказано в суде вину 47-летнего местного жителя в краже денег и завладении транспортным средством.

Установлено, что мужчина иногда помогал по хозяйству одинокой односельчанке. В тот день женщина попросила его спилить во дворе дерево. Когда мужчина после завершения работы пошел домой, она обнаружила пропажу 14 тыс. грн. По словам потерпевшей, все свои сбережения она всегда носит с собой, чтобы не забыть, где положила. В тот день деньги были в кармане рабочего халата, который она оставляла во дворе, когда шла в дом отдохнуть. Она просила, чтобы мужчина вернул ее средства, он обещал отдать, однако не выполнил своего обещания.

В то же время, мужчина обвинялся еще и в незаконном завладении транспортным средством. Именно он похитил у жителя соседнего села мопед марки «Мустанг».

Несмотря на то, что обвиняемый вину свою отрицал, по совокупности собранных доказательств он признан виновным в инкриминируемых преступлениях, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком пять лет без конфискации имущества (ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 289 УК Украины), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.