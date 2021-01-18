Поліція Сумщини звертає увагу громадян на складні погодні умови У зв’язку зі зміною погодних умов, правоохоронці не рекомендують учасникам дорожнього руху сідати за кермо без нагальної необхідності.

Під час дощу чи снігу ризик потрапити в аварію збільшується через слизьке дорожнє покриття та недостатню видимість. Саме тому працівники поліції нагадують водіям про неухильне дотримання Правил дорожнього руху та радять бути обережними на дорогах, вибирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості й стан транспортного засобу.

Доцільно також відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть призвести до створення аварійних ситуацій.

Рухаючись під час туману водіям необхідно максимально знизити швидкість і збільшити дистанцію до транспортних засобів, що рухаються попереду. Крім того, необхідно рухатися з включеним ближнім світлом фар (чи протитуманними фарами).

Якщо виникає необхідність зупинитися, не гальмуйте різко, якщо для цього немає причини. Швидкість потрібно знижувати поступово, аби машину не занесло, не винесло на узбіччя, у кювет. При зупинці на дорозі обов’язково включайте аварійну світлову сигналізацію, аби позначити себе для інших водіїв транспортних засобів та уникнути зіткнення.

Поліцейські також радять пішоходам бути максимально уважними та дисциплінованими на проїзній частині. Переходячи дорогу по пішохідному переходу, обов'язково переконайтеся, що автомобіль зупинився, і тільки після цього виходьте на проїзну частину.

Шановні водії та пішоходи, будьте взаємно ввічливими, дотримуйтесь Правил дорожнього руху та пам'ятайте, що безпека на дорогах залежить саме від Вас!

Відділ комунікації поліції Сумської області