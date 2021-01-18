На Глуховщине расследуют гибель электрика Полицейские открыли уголовное производство по факту гибели человека от поражения электротоком.

Происшествие произошло 27 января в селе Сварково. Во время ремонта электросети 48-летний работник электороснабжающей компании получил смертельное поражение электротоком.

О гибели человека на рабочем месте в полицию Глухова сообщили медики. На указанное место немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции.

По словам коллег погибшего, они проводили ремонтные работы на линии электропередач, и во время этого работник получил поражение током. Вызванная на место происшествия бригада скорой медицинской помощи, к сожалению, констатировала смерть потерпевшего.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 272 «Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого следователи полиции назначили ряд экспертиз, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.