Сумской биатлонист в ТОП-20 на чемпионате Европы Украинские биатлонисты, к сожалению, не поддержали медальный почин уроженки Сум Анастасии Меркушиной в индивидуальной гонке Открытого Чемпионата Европы, который стартовал 27 января в польском Душники-Здруй.

Артему Приме при жеребьевке немного не повезло со стартовым номером. Уйдя в гонку третьим, наш спортсмен не имел достойного ориентира, вследствие чего на рубежах рисковал чуть больше необходимого, и на первых двух заработал три минуты штрафа. Две оставшихся стрельбы Артем провел чисто, однако дотянуться до подиума было уже не реально – 6-й. Хотя стоит отметить скорость Артема: по чистому ходу у лидера нашей команды на чемпионате Европы третье время среди 142-х стартовавших, пишет biathlon.com.ua.

До последнего рубежа сохранялись шансы на призы у нашего Богдана Цымбала. Но и здесь вмешались ошибки в стрельбе: на решающей стойке к уже имевшейся минуте штрафа Богдан приплюсовал еще две, и на финише стал 18-м. Зато Цымбал оказался одним из лучших в скорострельности, отработав на огневом рубеже с пятым временем среди всех участников гонки.

У уроженца Сумщины Руслана Ткаленко получилась лучшая в команде стрельба, но и у него не обошлось без штрафа – по минуте на каждой стойке. И при этом скорость Руслана по-прежнему далека даже от его прошлогоднего образца. Потому в итоге Ткаленко оказался за пределами двадцатки лучших – 21-м.

Еще один наш Артем Тищенко после довольно уверенно проведенного этапа Кубка мира в Антхольце, спустившись с высоты, вероятно, не сумел пройти реакклиматизацию. Иначе сложно объяснить пять минут проигрыша ходом и не свойственные Артему три штрафных минуты. Разумеется, при этом итоговый результат удовлетворительным быть не мог – 54-й. Еще ниже Тищенко в итоговом протоколе расположились Тарас Лесюк (58-й) и Руслан Бригадир (74-й).

Победителем же первой мужской гонки в Душнкики-Здруй стал латвиец Андрейс Расторгуевс. Одна минута штрафа на первом же рубеже не помешала латвийскому биатлонисту почти полторы минуты «привезти» на финише ближайшему сопернику – норвежцу Эрленну Бьонтегору. 3-м финишировал еще один норвежец – Эндре Стрёмсхейм. Для Расторгуевса это уже третье золото чемпионатов Европы – ранее он побеждал в 2014-м в Нове-Место и в 2018-м в Риднау-валь-Риданна.

Сегодня на Открытом чемпионате Европы день отдыха, после чего в пятницу спортсмены будут соревноваться в спринтах.

Индивидуальная гонка. Мужчины

1. Андрейc Расторгуевc (1+0+0+0) 52:04,7

2. Эрленн Бьонтегор (0+2+0+0) +1:27,5

3. Эндре Стрёмсхейм (0+0+1+1) +1:41,4

...

6. Артем Прима (1+2+0+0) +2:10,0

18. Богдан Цымбал (1+0+0+2) +3:26,8

21. Руслан Ткаленко (0+1+0+1) +3:49,7

54. Артем Тищенко (0+1+1+1) +6:23,2

58. Тарас Лесюк (1+1+0+2) +6:30,9

74. Руслан Бригадир (2+0+1+2) +7:25,5