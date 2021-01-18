В Сумах раздадут полмиллиона на проекты АТОшников и ветеранов Конкурсная комиссия определила объем бюджетных средств для предоставления финансовой поддержки программам, разработанных общественными объединениями ветеранов, и приняла решение по определению победителей конкурса.

Департаментом социальной защиты населения Сумского городского совета был организован конкурс по определению программ (проектов, мероприятий), разработанных общественными объединениями ветеранов, для выполнения (реализации) которых будет предоставляться финансовая поддержка из бюджета Сумской городской объединенной территориальной громады в 2021 году. Цель его проведения - военно-патриотическое воспитание жителей Сумской городской ТГ в 2021 году.

Для участия в конкурсе было подано 4 конкурсные предложения, которые и были допущены ко второму этапу. Учитывая открытую защиту конкурсных предложений и индивидуальные оценки членов конкурсной комиссии, конкурсные предложения общественных организаций признаны победителями конкурса согласно рейтингу конкурсных предложений.

По итогам индивидуальных оценок конкурсных предложений и общих результатов оценки конкурсных предложений:

- конкурсное предложение общественной организации «Сумской союз участников боевых действий (АТО)» «Движение вперед» набрало 217 баллов и заняло первое место,

- конкурсное предложение общественной организации «Сумской союз участников боевых действий (АТО)» «Интерактивный музей истории АТО» набрало 211 баллов и заняло второе место,

- конкурсное предложение Сумской городской организации ветеранов Украины «Живая память поколений - 2021» набрало 186 баллов и заняло III место,

- конкурсное предложение общественной организации «Сумской союз участников боевых действий (АТО)» «Счастливая IТ-семья» набрало 184 балла и заняло IV место.

Общий объем средств, предусмотренный в бюджете Сумской городской территориальной громады, для оказания финансовой поддержки общественным объединением ветеранов на выполнение программ (проектов, мероприятий) в 2021 году составляет 571 218,0 гривен.

На заседании конкурсной комиссии был определен объем бюджетных средств для предоставления финансовой поддержки для выполнения (реализации) программ:

- «Движение вперед» общественной организации «Сумской союз участников боевых действий (АТО)» в сумме 73 590,00 гривен - 100% от запланированной суммы финансирования расходов;

- «Интерактивный музей истории АТО» общественной организации «Сумской союз участников боевых действий (АТО)» в сумме 61 965,00 гривен - 90% от запланированной суммы финансирования расходов;

- «Живая память поколений - 2021» Сумской городской организации ветеранов Украины в сумме 364 000,00 гривен - 70% от запланированной суммы финансирования расходов;

- «Счастливая IТ-семья» общественной организации «Сумской союз участников боевых действий (АТО)» в сумме 71 663,00 гривен - 45,207% от запланированной суммы финансирования расходов.