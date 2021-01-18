На Сумщине в ДТП погибла женщина Происшествие произошло 27 января, около 8.30 часов утра на автодороге Киев-Сумы-Юнаковка вблизи села Штеповка.

Предварительно установлено, что 56-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением, допустил выезд на обочину с последующим перекидыванием автомобиля. В результате аварии 50-летняя пассажирка авто от полученных травм погибла на месте происшествия.

Транспортное средство с места происшествия изъято и помещено на спецплощадку полиции.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.