В Сумах для будущих абитуриентов разработали тренировочную интернет-платформу по ВНО СумГУ разработал интернет-платформу для проведения тренировочных тестирований по предметам ВНО, сообщают в управлении образования и науки.

Данная интернет-платформа позволит ученикам 11-х классов лучше подготовиться к основному тестированию, - выявить свои сильные и слабые стороны, оценить условия, которые максимально совпадают с реальным тестированием, ознакомиться с тестовыми тетрадями, разработанными в соответствии с характеристиками и форматом сертификационных работ ВНО-2021, проработать технологии работы с бланками ответов, проверить задания с развернутым письменным ответом по критериям Украинского центра оценивания качества образования, - подчеркивают разработчики.

Для того чтобы зарегистрироваться на тренировочное внешнее независимое оценивание, нужно перейти по ссылке; найти свою школу и класс, а затем с помощью номера телефона войти в систему и пройти тренировочное тестирование.

После прохождения тестирования по выбранному предмету участник получит оценку за тестовые задания, а также может отправить задание открытой формы на проверку квалифицированным специалистам.