В Сумах ищут перевозчиков на свободные городские маршруты Отдел транспорта, связи и телекоммуникационных услуг приглашает субъектов хозяйствования к выполнению перевозок пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в обычном режиме в пределах Сумской городской территориальной громады.

«Мы готовы рассмотреть предложения субъектов хозяйствования, имеющих желание и возможности работать на городских маршрутах. Нужны те, кто способны выполнять необходимые объемы перевозок и обеспечивать качество предоставления услуг по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в обычном режиме. Мы с радостью рассмотрим предложения претендентов, особенно тех, кто предложит новые, современные автобусы», - сообщили в отделе транспорта, связи и телекоммуникационных услуг. Подробную информацию можно получить по тел.: 70-06-67, 70-06-68; е-mail: transport@smr.gov.ua.