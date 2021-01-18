Кому в Сумах отключили воду? Отдел «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях.

Отдел «Служба 15-80» сообщает о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, требующих отключения воды.

Речь идет о домах по адресам: ул. Металлургов, 2 (замена коренных кранов холодной воды в квартире), пр-т М. Лушпы, 55 (замена стояков холодной и горячей воды в квартире), ул. Г. Кондратьева, 165/126 (замена труб холодного водоснабжения в квартирах), ул. Ивана Сирко, 17 (замена стояков холодной и горячей воды в квартире), ул. Интернационалистов, 12, 22, пр-т М. Лушпы, 12 (установка счетчиков холодной и горячей воды в квартирах), ул. Леваневского, 26 (замена стояка горячей и холодной воды в квартире).