В Ромнах перевернулись сразу две фуры Спасатели помогали перевернуть грузовики.

27 января в 20.20 в Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение, что в городе Ромны в результате сложных погодных условий и из-за скользкого дорожного покрытия, перевернулись две фуры, что осложнило движение транспорта.

К месту происшествия было направлено дежурное спасательное отделение. По прибытию на место вызова спасатели с помощью спецтранспорта освободили проезжую часть, переместив автомобили в безопасное место. От оказания медицинской помощи водители отказались.