В Сумах детей пока не отправляют на дистанционное обучение С вечера 27 января сумские синоптики предупреждали о желтом уровне опасности в области из-за непогоды.

А в Минобразования порекомендовали семи областям Украины, в том числе и Сумской, 28 января организовать обучение из дома.

В управлении образования и науки Сумской области рассказали, что ученики в области сегодня 28 января учатся в школах. Пока о переводе детей на дистанционку из-за непогоды речь не идет, пишет Суспільне.

«Ночью 28 января по Сумской области и г.Сумы ожидается значительный снег с дождем, налипание мокрого снега, гололед, в течение суток на дорогах гололедица, I-й уровень опасности, желтый», - сообщали сумские синоптики вечером 27 января.

Сейчас в Сумах продолжается дождь, температура на 8 утра + 2 °С. В некоторых регионах Сумщины до -2 °С, в частности в Конотопе и Белополье.