В Сумском педуниверситете новый старый ректор Доктора педагогических наук, профессора Лянного Юрия Олеговича назначили на должность ректора Сумского государственного педагогического университета имени А.С. Макаренко.

Министерством образования и науки Украины были утверждены результаты выборов ректора университета, которые прошли 9 декабря 2020 года, и на которых победил Юрий Лянной.

Напомним: Юрий Лянной возглавляет вуз с 2015 года.