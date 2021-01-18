В Сумах снова отложили заседание по делу изнасилования малолетнего на Добровольной Подготовительное судебное заседание в уголовном производстве в отношении трех лиц, совершивших действия сексуального характера в отношении малолетнего Ковпаковский районный суд г. Сумы отложил на 11.30 11 февраля.

Представителю потерпевшего предоставлено время для ознакомления с ходатайствами, которые подали защитники. Уголовное производство открыто по факту событий, происходивших летом прошлого года в районе улицы Добровольной в Сумах. В отношении одного из обвиняемых, которому на момент совершения уголовного преступления исполнилось 14 лет, суд будет рассматривать обвинительный акт, а относительно других двух малолетних органами досудебного следствия подано ходатайство о применении принудительных мер воспитательного характера. Дело № 592/163/21 находится в производстве судьи Галины Королевой. Учитывая квалификацию уголовного преступления и возраст лиц, его совершивших, рассмотрение дела будет проходить в закрытом судорогу заседании.