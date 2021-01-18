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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:12510

На Сумщине растет число коек, занятых больными COVID-19

По состоянию на 28 января количество инфекционных коек в учреждениях здравоохранения первой очереди области насчитывается 1744 коек, которые определены для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19.

За исключением детских, заняты больными - 324 коек, что составляет 19,9% (вчера было 18,8%). Кроме того, пациентами с подозрением на COVID-19 - 93 койки. Общее количество детских коек - 115, заняты больными - 2, что составляет 1,7%, заняты пациентами с подозрением на COVID-19 - 20 коек.

Всего в учреждениях резерва области насчитывается 195 коек, которые определены для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19. Подробная информация о заполненности коек (процент) в учреждениях здравоохранения Сумской области, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 по ссылке: http://sm.gov.ua/ru/oda/21225.

Общество
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