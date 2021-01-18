Ситуация с коронавирусом в Украине 5529 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 28 января 2021 года.

В частности, заболели 248 детей и 236 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 1941 человек; летальных случаев - 149; выздоровели - 11946 человек; осуществлено тестирований за сутки - 48 736 (в том числе методом ПЦР - 28627, методом ИФА - 20109).

За все время пандемии в Украине заболело - 1206412 человек; выздоровели - 992 031 человек; летальных исходов - 22 351; проведения ПЦР-тестов - 6184320.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (454), в г. Киев (396), Харьковской (313), Николаевской (308) и Днепропетровской (296) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 396 случаев;

- Винницкая область - 255 случаев;

- Волынская область - 159 случаев;

- Днепропетровская область - 296 случаев;

- Донецкая область - 201 случай;

- Житомирская область - 263 случая;

- Закарпатская область - 247 случаев;

- Запорожская область - 249 случаев;

- Ивано-Франковская область - 262 случая;

- Киевская область - 163 случая;

- Кировоградская область - 45 случаев;

- Луганская область - 105 случаев;

- Львовская область - 454 случая;

- Николаевская область - 308 случаев;

- Одесская область - 171 случай;

- Полтавская область - 151 случай;

- Ривненская область - 172 случая;

- Сумская область - 175 случаев;

- Тернопольская область - 213 случаев;

- Харьковская область - 313 случаев;

- Херсонская область - 102 случая;

- Хмельницкая область - 242 случая;

- Черкасская область - 103 случая;

- Черновицкая область - 285 случаев;

- Черниговская область - 199 случаев.