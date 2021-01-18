Ситуация с коронавирусом в Украине

В частности, заболели 248 детей и 236 медработников.
Также за минувшие сутки госпитализированы - 1941 человек; летальных случаев - 149; выздоровели - 11946 человек; осуществлено тестирований за сутки - 48 736 (в том числе методом ПЦР - 28627, методом ИФА - 20109).
За все время пандемии в Украине заболело - 1206412 человек; выздоровели - 992 031 человек; летальных исходов - 22 351; проведения ПЦР-тестов - 6184320.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (454), в г. Киев (396), Харьковской (313), Николаевской (308) и Днепропетровской (296) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 396 случаев;
- Винницкая область - 255 случаев;
- Волынская область - 159 случаев;
- Днепропетровская область - 296 случаев;
- Донецкая область - 201 случай;
- Житомирская область - 263 случая;
- Закарпатская область - 247 случаев;
- Запорожская область - 249 случаев;
- Ивано-Франковская область - 262 случая;
- Киевская область - 163 случая;
- Кировоградская область - 45 случаев;
- Луганская область - 105 случаев;
- Львовская область - 454 случая;
- Николаевская область - 308 случаев;
- Одесская область - 171 случай;
- Полтавская область - 151 случай;
- Ривненская область - 172 случая;
- Сумская область - 175 случаев;
- Тернопольская область - 213 случаев;
- Харьковская область - 313 случаев;
- Херсонская область - 102 случая;
- Хмельницкая область - 242 случая;
- Черкасская область - 103 случая;
- Черновицкая область - 285 случаев;
- Черниговская область - 199 случаев.