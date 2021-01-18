На Сумщине мужчину убило током, он повис на проводах Вечером 27 января стало известно о трагическом происшествии, случившемся в с. Сварково, что недалеко от Глухова.

Местный житель пытался разобраться с электропроводами, но – неудачно: получил мощный удар током и погиб. На место ЧП выехала полиция и соответствующие службы. Подробности выясняются, пишет Ваш шанс.