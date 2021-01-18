На Сумщине 175 новых случаев COVID-19: подробности По состоянию на 28 января в Сумской области 45537 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 175 человек (Белопольский р-н - 5, Бурынский р-н - 1, Глухов - 4, Глуховский р-н - 2, Краснопольский р-н - 1, Кролевецкий р-н – 15, Лебедин – 10, Лебединский р-н - 2, Липоводолинский р-н - 1, Недригайловский р-н 2, Ахтырка - 9, Путивлський р-н - 4, Ромны - 8, Роменский р-н - 18, Сумы - 53 , Сумской р-н - 7, Тростянецкий р-н - 6, Шостка - 11, Ямпольский р-н - 16).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 606 летальных случая, из них за минувшие сутки - 2 (Конотоп - 1, Кролевецкий р-н - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 42071 человек, из них за минувшие сутки - 200 (Белопольский р-н - 4, Бурынский р-н - 2, Глухов - 6, Глуховский р-н - 5, Конотоп - 3, Конотопский р-н - 1, Кролевецкий р-н - 4, Лебедин – 20, Лебединский р-н - 7, Недригайловский р-н – 19, Ахтырка - 18, Ахтырский р-н - 47, Роменский р-н - 3, Сумы - 40, Шостка – 19, Шосткинский р-н - 1, Ямпольский р-н - 1).