Глава Сумского облсовета решил сам отправить обращение по тарифам в Киев

Сегодня, 27 января, состоялась четвертая сессия областного совета восьмого созыва. Главные вопросы, которые были вынесены на рассмотрение депутатского корпуса, только два: Об обращении к главам территориальных общин Сумской области о недопустимости необоснованного повышения цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения; Об обращении к центральным органам власти относительно тарифной политики.
Депутаты не смогли прийти к консенсусу и проголосовать за один из трех вариантов обращения к Президенту, Верховной Раде, Кабинетк Министров Украины и НКРЭКУ относительно недопустимости роста цен на электроэнергию, природный газ и жилищно-коммунальных тарифов для населения. Поэтому глава областного совета Виктор Федорченко вправе направить обращение за своей личной подписью. Но какое именно, непонятно…
Зато обращение к главам территориальных общин Сумской области о недопустимости необоснованного повышения цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения депутаты поддержали большинством голосов, пишет сайт облсовета.