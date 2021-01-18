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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:53607

Глава Сумского облсовета решил сам отправить обращение по тарифам в Киев

Так как областные депутаты не поддержали обращение по уменьшению тарифов глава облсовета Виктор Федорченко вправе направить его за своей подписью.

Сегодня, 27 января, состоялась четвертая сессия областного совета восьмого созыва. Главные вопросы, которые были вынесены на рассмотрение депутатского корпуса, только два: Об обращении к главам территориальных общин Сумской области о недопустимости необоснованного повышения цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения; Об обращении к центральным органам власти относительно тарифной политики.

Депутаты не смогли прийти к консенсусу и проголосовать за один из трех вариантов обращения к Президенту, Верховной Раде, Кабинетк Министров Украины и НКРЭКУ относительно недопустимости роста цен на электроэнергию, природный газ и жилищно-коммунальных тарифов для населения. Поэтому глава областного совета Виктор Федорченко вправе направить обращение за своей личной подписью. Но какое именно, непонятно…

Зато обращение к главам территориальных общин Сумской области о недопустимости необоснованного повышения цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения депутаты поддержали большинством голосов, пишет сайт облсовета.

Политика
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