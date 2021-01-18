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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:29201

На сумскую землю претендуют АТОшники из Киева и Броваров

Сегодня, 27 января, в Сумской облгосадминистрации прошло очередное совещание с исполняющим обязанности начальника Главного управления Госгеокадастра в Сумской области Тарасом Гаращенко и начальником Сумского отдела Минветеранов Николаем Бордюговым

Обсуждали вопрос получения земельных участков участниками АТО и членами семей погибших воинов.

«К вопросу выделения земельных участков сельскохозяйственного назначения участникам АТО нужно подходить объективно. В приоритете - семьи погибших, бойцы, получившие инвалидность или ранения в зоне проведения боевых действий, затем - участники АТО, проживающие на территории Сумской области или имеющие непосредственное отношение к Сумщине, - отметил глава ОГА Василий Хома. - По случаям, где обнаружены неправомерные схемы выделения земли другим лицам, - группируем список и передаем в правоохранительные органы».

Чиновник высказал обеспокоенность информацией, которую получил от правоохранительных органов, о выделении земельных участков участниками АТО, которые не проживают на территории Сумской и не имеют никакого отношения к области.

По словам временно исполняющего обязанности начальника Главного управления Госгеокадастра в Сумской области Тараса Гаращенко, из 116 заявителей на получение земельных участков 16 человек - это жители Киева и Броваров. Никакой информации об их отношении к Сумской области нет. Есть также вопросы и по городу Конотоп, где желающие получить землю, имеют прописку в Черниговской и Киевской областях. А некоторые из этих заявителей уже даже получили земельные участки в других областях Украины.

По результатам встречи глава облгосадминистрации дал поручение руководству Главного управления Госгеокадастра в Сумской области сформировать списки заявителей-участников АТО, претендующих на получение земли в нашей области, но живут в других областях, и тех, кто уже воспользовался своим правом на землю в других областях. Такие списки будут направлены в правоохранительные органы на проверку соответствия их действующему законодательству.

Также Василий Хома поручил пересмотреть все отказы в предоставлении земельных участков семьям погибших бойцов, обратить внимание на обоснование этих отказов и, в случае необходимости, снова предоставить надлежащее сопровождение заявителям в оформлении документации по землеустройству.

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