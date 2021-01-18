Сумщина готовится к ликвидации последствий непогоды По поручению главы облгосадминистрации Василия Хомы, главы райгосадминистраций и руководители органов местного самоуправления должны принять исчерпывающие меры по бесперебойному функционированию систем жизнеобеспечения области во время осложнения погодных условий.

Об этом шла речь во время селекторного совещания.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, в связи с активизацией циклона над югом Украины до конца суток 27 января и в течение суток 28 января на территории Сумской области ожидается значительное выпадение осадков в виде мокрого снега (прирост снежного покрова 10-15 см.), Налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Такие погодные условия могут оказать негативное влияние на функционирование систем жизнеобеспечения, привести к нарушению или временному прекращению движения транспорта, обесточиванию населенных пунктов. Поэтому в области все соответствующие службы будут переведены в режим повышенной готовности.

Главам райгосадминистраций, главам сельских, поселковых, городских территориальных громад поручено организовать круглосуточную работу штабов и оперативных групп для координации действий органов управления и сил гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций на местном уровне.

Для недопущения прекращения движения транспорта необходимо обеспечить межобластное (межрайонное) взаимодействие и регулирование транспортных потоков, а также в случае необходимости обеспечить расчистку дорог общего назначения, привлекая необходимое количество различных субъектов хозяйствования. Особое внимание следует обратить на расчистку дорог, по которым определены маршруты движения школьных автобусов.

Областному управлению здравоохранения совместно с Сумским областным центром экстренной медицинской помощи и медицины катастроф необходимо наладить взаимодействие с Управлением Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области и Управлением патрульной полиции в Сумской области с целью обеспечения беспрепятственного проезда автомобилей экстренной медицинской помощи по вызовами.

Управлению Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области совместно с областным управлением здравоохранения поручено обеспечить в случае возникновения аварий на системах электроснабжения непрерывное электроснабжение лечебных учреждений, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19.

Также обязательно необходимо обеспечить устойчивое функционирование систем электро-, тепло- и газоснабжения населенных пунктов и потенциально опасных объектов.

Для реагирования на последствия непогоды подготовлено 1469 единиц основной техники, 869 единиц инженерной техники и 4726 работников учреждений, предприятий и организаций.

Кроме того, на предприятиях отрасли ЖКХ Сумской области функционируют 113 аварийно-восстановительных бригад с необходимым запасом материально-технических средств для оперативного реагирования на возможные аварии на объектах жизнеобеспечения населения. Для ликвидации последствий непогоды подготовлено 126 единиц коммунальной техники. По договорам с предприятиями различных форм собственности может быть привлечено 197 единиц дополнительной техники, заготовлено 27,8 тыс. тонн посыпочного материала и реагентов.

В области постоянно будет проводиться мониторинг ситуаций на соответствующих административных территориях.

В случае возникновения аварий на объектах хозяйственной деятельности и жизнеобеспечения нужно немедленно информировать областной штаб по координации действий по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации, связанные с осложнением погодных условий по тел./факс 63-28-43 и на электронный адрес: uns@sm.gov.ua.