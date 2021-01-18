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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:53361

Сумских школьников могут отправить на дистанционное обучение

Из-за ухудшения погодных условий учебным заведениям Сумщины рекомендовано перейти на режим повышенной готовности

Министерство образования и науки Украины рекомендует руководителям учебных заведений Сумской области в период осложнения погодных условий быть готовыми к принятию решения по организации образовательного процесса в дистанционной форме (без посещения учебных заведений).

Об этом говорится в срочном письме МОН № 1 / 9-34 от 27.01.2021 по результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с резким ухудшением погодных условий.

Также в письме подчеркивается необходимость перевести функциональную подсистему обучения детей дошкольного возраста, учащихся и студентов действиям в чрезвычайных ситуациях (по вопросам безопасности жизнедеятельности) единой государственной системы гражданской защиты Сумской области в режим повышенной готовности. Также это касается еще шести областей - Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Черниговской.

Кроме того, областному департаменту образования и науки, учреждениям высшего образования, предприятиям, учреждениям и организациям, относящимся к сфере управления МОН, рекомендовано принять дополнительные меры по предупреждению переохлаждения участников образовательного процесса на период осложнения погодных условий.

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