Стали известны подробности аварии на Засумской в Сумах На перекрестке улиц Засумская и Рабочая произошло автопроисшествие - патрульные оформили админпротокол.

Автопроисшествие произошло сегодня, около 13 часов. Прибыв туда и оградив место ДТП, патрульные выяснили, что 24-летний водитель транспортного средства Opel Combo, осуществляя разворот, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi L200 под управлением 44-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении прямо. Оба транспортных средства получили механические повреждения.

Инспекторы оформили автопроисшествии и составили на водителя Opel Combo административный протокол по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП.