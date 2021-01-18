В Сумах будут судить известного фотографа-педофила с Полтавщины Сумской местной прокуратурой утвержден и 27 января направлен в суд обвинительный акт в отношении 31-летнего известного фотографа с Полтавщины, который совершил ряд преступлений против половой свободы и неприкосновенности семи малолетних.

По данным следствия, 31 июля 2020 года обвиняемый приехал в Сумскую область к 9-летней девочке, с которой познакомился в сети Интернет. Мужчина пообещал свозить ребенка в «Макдональдс», однако отвез ее на съемную квартиру, где совершал с ней действия сексуального характера, которые можно квалифицировать как изнасилование. Более того, он продолжил писать девушке, договариваясь о следующей встрече, на которую просил привести подружку. Эта переписка уже проходила под контролем правоохранителей, которые оперативно установили личность насильника и задержали его. По месту жительства задержанного обнаружено и изъято пистолет STALKER-M906 калибра 9 мм и 18 патронов калибра 9 мм, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Пока задержанный находился под стражей, следствием установлено еще шесть девушек в возрасте от 8 до 12 лет, с которыми он совершал развратные действия. Одного ребенка мужчина под предлогом фотосессии заманил на арендованную посуточно квартиру. С двумя познакомился на улице и предлагал покатать на своем дорогом авто. С тремя девушками подозреваемый общался через социальную сеть, при этом угрозами заставлял присылать ему свои фото в обнаженном виде. Пострадавшие из Полтавской, Кировоградской, Сумской областей и из г. Киев.

Досудебное следствие осуществлялось Сумским отделом полиции. За содеянное обвиняемому грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Действия обвиняемого квалифицированы по:

- ч. 6 ст. 152 УК Украины - изнасилование;

- ч. 6 ст. 153 УК Украины - сексуальное насилие;

- ч. 1 ст. 155 УК Украины - половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста;

- ч. 2 ст. 156 УК Украины - развращение малолетнего;

- ч. 1 ст. 263 УК Украины - незаконное обращение с оружием и боевыми припасами.