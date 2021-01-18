Сумской активист высказался только за капремонт проспекта Лушпы Сумской активист Владимир Ведмедев поддержал идею нардепа Татьяны Рябухи направить средства из госбюджета на ремонт пр. Михаила Лушпы, но только , если это будет капитальный ремонт.

Об этом он написал в своем Фейсбуке.

«Чтобы избежать новых дорожных стандартов безопасности, Харьковская была отремонтирована не капитально, а текущим средним ремонтом, потому что таким был проект бестолковой Сумской городской власти. На любой отремонтированной дороге общая скорость транспорта возрастает в разы. Повторение среднего ремонта на Лушпы, где пешеходы чувствуют себя гораздо свободнее, приведет к трагедии. Собственно, в нашем городе каждый день травмируются и погибают пешеходы, так как дорожная инфраструктура абсолютно не учитывает их потребности и никак их не защищает. Поэтому я призываю вас способствовать выделению денег на ремонт Лушпы, только в том случае, если власть предоставит проект капитального ремонта с учетом всех стандартов безопасности пешеходов, в том числе с физически выполненными (а не нарисованными) островками безопасности, а общественность предварительно будет иметь возможность убедиться в его соответствия и одобрит. Собственно, в прошлом году вы были единственным кандидатом, чья программа включала положение о безопасности на дорогах», - обратился он к нардепу.