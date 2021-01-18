В Ромнах спасатели провели обучения по пожарной безопасности в психбольнице 26 января в г. Ромны на базе областной клинической специализированной больницы состоялись показательные практико-тренировочные учения с целью предотвращения возникновения пожаров.

Во время мероприятия были отработаны совместные действия спасателей и коллектива учреждения, в ходе которых, во время условного пожара в помещении пищеблока, была проведена полная эвакуация персонала и больных учреждения.

После этого работникам показали специальную технику, находящуюся на защите города, рассказали о ее оснащении и принципе работы. Также присутствующим продемонстрировали оборудование, которое используют при ликвидации пожаров и спасении людей.

К тому же персоналу напомнили правила пожарной безопасности, действия при возникновении пожара и различных видов чрезвычайных ситуаций. Также отметили, что при обнаружении подозрительных предметов, похожих на снаряды, мины и другие взрывоопасные предметы категорически запрещается их трогать, а тем более переносить. Нужно отойти на безопасное расстояние не менее 100 м, и сразу сообщить Службу спасения по телефону «101».

Отдельно остановились на соблюдении пожарной безопасности в быту поскольку эта тема крайне актуальна в зимний период, и напомнили о необходимости содержания печного отопления в исправном состоянии, и слежения за детьми чтобы не допустить их шалостей с огнем и возможных возгораний.

В конце мероприятия всем присутствующим раздали специальные информационные памятки, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.