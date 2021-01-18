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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:57348

Сумской облсовет обратился к местным властям по тарифам, а к госорганам не стал

Сегодня, 27 января, прошла внеочередная сессия Сумского облсовета.

В повестке дня было всего два вопроса. Первый – об обращении к киевским властям по завышенным тарифам депутаты провалили. Второй - об обращении к главам территориальных громад Сумской области о недопустимости необоснованного повышения цен / тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения проголосовали 45 депутатов.

Звучали предложения принять за основу одно из обращений к Верховной Раде, Президенту и Кабмину, которое предлагали фракции и доработать, однако глава облсовета Виктор Федорченко закрыл сессию.

К сведению

ЗВЕРНЕННЯ до голів територіальних громад Сумської області щодо неприпустимості необґрунтованого підвищення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги для населення

Ми, депутати Сумської обласної ради, надто стурбовані зростанням цін на електроенергію, природний газ та житлово-комунальні послуги для населення.

Досі зберігається важка епідеміологічна ситуація, спричинена вірусом COVID-19, поглиблюється криза в економіці, збитків зазнають підприємці, зростають безробіття та рівень бідності. Платоспроможність українських родин погіршилась, люди не мають заощаджень, рівень безробіття лише зростає, а ціни на електричну енергію та газ невпинно підвищуються, а разом із ними накопичуються борги населення.

Нині склалася катастрофічна ситуація з ростом цін: підвищуються не лише тарифи на послуги ЖКГ. Відмінили пільги на електроенергію багатодітним сім'ям, тим, хто споживає до ста кіловат, і тим, хто користувався електроенергією для опалення житла. Окрім цього, значно зросли ціни на основні продукти харчування, ліки, товари першої необхідності.

Великим ударом для населення є й те, що удвічі зменшилася сума на субсидії. Якщо ще два роки тому на виплати малозабезпеченим громадянам за послуги ЖКГ виділялося 70 млрд грн, то минулоріч було закладено майже вдвічі менше.

За таких умов додаткове підвищення цін на послуги ЖКГ для населення перетворюється на чинник дестабілізації ситуації в країні в цілому, і в області зокрема, веде до зростання соціальної напруженості, політичної нестабільності та економічних потрясінь.

Глибоко переконані, що у цей надскладний період громадяни чекають від влади на всіх рівнях відповідальних дій.

Ми, депутати Сумської обласної ради, як представники інтересів громад, з метою зупинення стрімкого зубожіння населення, уникнення економічного та соціального колапсу звертаємось до голів об'єднаних територіальних громад Сумської області:

-         взяти під особистий контроль неприпустимість необґрунтованого підвищення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги;

-          рекомендувати головам громад та виконавчим органам місцевих рад перевіряти всі розрахунки складових тарифів, у тому числі питомі загальновиробничі витрати, інвестиційні програми;

-          контролювати впровадження заходів щодо зменшення втрат у мережах;

-          вживати заходів щодо недопущення зловживання суб’єктами господарювання монопольним становищем.

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