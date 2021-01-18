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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:21391

Сумская райбольница стала городской

Сумской городской совет дал согласие на принятие в коммунальную собственность Сумской громады районной больницы.

Суспільне Суми

На очередной сессии городского совета избранники поддержали решение о предоставлении согласия на принятие в коммунальную собственность Сумской городской территориальной громады из общей собственности территориальных громад сел, поселков, городов Сумского района КНП «Сумская центральная районная клиническая больница» Сумской районного совета Сумской области.

«Мы сегодня приняли важное решение о предоставлении согласия на принятие центральной районной больницы в состав нашего медицинского комплекса. Далее будем решать - это будет часть нашей пятой больницы (и возвращаем этот комплекс, что хотели еще до меня сделать городские головы), или это будет часть четвёртой больницы. Как эффективно - так и сделаем. Этим будет заниматься комиссия, специалисты. Мы об этом будем сообщать, и соответствующее решение городского совета также будет», - сообщил городской голова Александр Лысенко.

Решение было поддержано 35 депутатами городского совета.

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