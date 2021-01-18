Народний депутат Тетяна Рябуха ініціює ремонт проспекту ім. М. Лушпи в Сумах У 2021 році Сумщина отримає 707 млн. державної субвенції на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг, з яких до 20% можна використати для доріг у населених пунктах.

Які це будуть дороги – потрібно вирішувати і планувати вже зараз. Саме тому депутат Верховної ради від Сум Тетяна Рябуха звернулася до голови обласної державної адміністрації Василя Хоми з пропозицію включити проспект ім. Михайла Лушпи в обласному центрі у перелік доріг, будівництво, реконструкція і ремонт яких здійснюватиметься за державний рахунок.

- Наразі існує запит громади на ремонт саме цієї дороги, до мене неодноразово зверталися сумчани, яких турбує її стан. Адже проспект Михайла Лушпи – це одна з найбільших транспортних артерій міста, яка пролягає через густонаселені спальні райони та забезпечує сполучення між різними частинами Сум, - зазначає народний депутат. – Минулого року в рамках програми Президента України «Велике будівництво» нам вдалося здійснити за державний кошт ремонт однієї з центральних доріг міста – вул. Харківської. У 2021 важливу справу реконструкції міських доріг потрібно продовжувати. Я дуже сумніваюся, що реконструкцією проспекту М. Лушпи буде займатися міська влада, але це потрібно жителям міста. Тому я ініціювала цей проект і сподіваюся на підтримку з боку керівника області.

Тетяна Рябуха направила відповідне депутатське звернення до голови Сумської ОДА. Тож вже зовсім скоро сумчани дізнаються, чи «світить» місту нова велика реконструкція дороги.