В Сумах взяли под стражу подозреваемого в незаконной переправке людей через госграницу 26 января следственным судьей избрана гражданину Б. мера пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в сумме 45 400 гривен.

Лицо подозревается в организации незаконной переправки через государственную границу Украины трех лиц, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч.3 ст. 332 УК Украины).

При избрании меры пресечения следственным судьей учтены суровость наказания в совокупности с другими причинами, а именно

- отсутствие у подозреваемого постоянных источников доходов;

- он не женат и не имеет детей есть не имеет прочных социальных связей;

- отсутствие лиц, которые могут выступить в роли поручителей.

Находясь под домашним арестом подозреваемый может оказать давление на свидетелей в уголовном производстве и других неустановленных лиц, которые способствовали совершению преступления, с целью избежания ответственности за совершенные преступления. Кроме того, родители подозреваемого были осведомлены о его незаконную деятельность.

Принимая во внимание изложенное, суд считает, что на время рассмотрения ходатайства более мягкие меры, чем содержание под стражей, не смогут обеспечить надлежащей процессуальной поведения подозреваемого и предотвратить существованию установленных рисков.

Срок действия постановления определен до 23 марта включительно.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение пяти дней.