В Сумах взяли под стражу подозреваемого в незаконной переправке людей через госграницу

Лицо подозревается в организации незаконной переправки через государственную границу Украины трех лиц, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч.3 ст. 332 УК Украины).
При избрании меры пресечения следственным судьей учтены суровость наказания в совокупности с другими причинами, а именно
- отсутствие у подозреваемого постоянных источников доходов;
- он не женат и не имеет детей есть не имеет прочных социальных связей;
- отсутствие лиц, которые могут выступить в роли поручителей.
Находясь под домашним арестом подозреваемый может оказать давление на свидетелей в уголовном производстве и других неустановленных лиц, которые способствовали совершению преступления, с целью избежания ответственности за совершенные преступления. Кроме того, родители подозреваемого были осведомлены о его незаконную деятельность.
Принимая во внимание изложенное, суд считает, что на время рассмотрения ходатайства более мягкие меры, чем содержание под стражей, не смогут обеспечить надлежащей процессуальной поведения подозреваемого и предотвратить существованию установленных рисков.
Срок действия постановления определен до 23 марта включительно.
Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение пяти дней.