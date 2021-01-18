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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:03488

В Сумах будут судить двух депутатов горсовета

За завладение 654 тыс. грн бюджетных средств будут судить двух депутатов Сумского городского совета и владельца подконтрольных предприятий.

Сумской областной прокуратурой утвержден и 26 января направлен в суд обвинительный акт в отношении двух депутатов Сумского городского совета VIII созыва и владельца подрядных организаций по факту завладения 654 тыс. грн бюджетных средств путем служебного подлога (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 / ч. 1 ст. 366 УК Украины).

По данным следствия, в то время депутат городского совета VII созыва организовал схему незаконного обогащения, в частности, лоббировал вопрос о выделении средств из городского бюджета на капитальный ремонт конкретных объектов жилищного фонда. В дальнейшем лично решал, какой подконтрольный субъект хозяйствования будет выступать подрядчиком при выполнении заказа. После завершения работ подконтрольные организации вносили в официальные документы заведомо недостоверные сведения о стоимости использованных строительных материалов. Таким образом, организованная группа за время преступной деятельности в течение 2019-2020 годов завладела бюджетными средствами во время ремонта 9 объектов жилого фонда на общую сумму 654 тыс. грн.

За завладение бюджетными средствами вместе с организатором группы будут отвечать также владелец подрядных организаций и финансовая директор, которая в настоящее время уже избрана депутатом Сумского городского совета VIII созыва.

Противоправная деятельность организованной группы разоблачена по материалам Управления стратегических расследований Следственным управлением ГУНП в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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