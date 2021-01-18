В Сумах произошло ДТП на Засумской (видео) Сегодня, 27 января, на ул. Засумская в Сумах произошло ДТП.

Машины получили механические повреждения. Об обстоятельствах аварии и пострадавших пока неизвестно, пишет 0542.ua. На месте работают патрульные.