Уроженка Сум Анастасия Меркушина вторая в женской индивидуальной гонке на чемпионате Европы Сегодня, 26 января, в польском Душники-Здруй стартовал Открытый Чемпионат Европы, и первый же старт принес медальный успех украинской сборной.

В женской индивидуальной гонке место на пьедестале почета завоевала уроженка Сум Анастасия Меркушина, сумевшая стать одной из четырех участниц гонки, справившейся со всеми двадцатью мишенями! К стопроцентной точности Настя добавила пятую среди всех девушек скорострельность, а также скорость на дистанции на уровне топ-десятки участниц гонки! Как результат, Меркушина финишировала второй, принеся в личный актив и командную копилку первое серебро чемпионата, пишет biathlon.com.ua.

Обойти украинку удалось лишь именитой хозяйке турнира Монике Хойниш-Старега. В целом сезон для польской биатлонистки складывается очень непросто, но на домашнем чемпионате «стены» помогли уже в первом старте – несмотря на минуту штрафа, на финише результат Моники оказался на три секунды лучше, чем у Насти.

Вообще, вся украинская команда в индивидуалке выглядела очень солидно. Еще одной нашей спортсменкой, идеально отработавшей на огневых рубежах, стала Ирина Петренко. Жаль только, что Ире достался очень поздний стартовый номер и бежать ей пришлось по разбитой трассе – сказалось двухлетнее отсутствие на международных соревнованиях и недостаток квалификационных очков IBU для более выгодной стартовой позиции. Потому все отыгранное на огневых рубежах Ира, к сожалению, теряла на дистанции, показав в итоге пятое время с отставанием более чем в две минуты от времени победительницы. Впрочем, очень неплохо для возвращения в большой биатлон!

В первой же группе, наиболее выгодной с точки зрения готовности трассы, стартовали две украинки. Екатерина Бех начала гонку довольно размеренно, помня о важности огневых рубежей. Первый рубеж такую тактику оправдал, а вот на втором Катя допустила две ошибки. К счастью, больше неточностей Бех себе не позволила, что вылилось в высокий девятый результат на финише.

Сумчанка Вита Семеренко сегодня продемонстрировала лучшую скорость среди наших девушек. Да и вообще в гонке по чистому ходу Вита показала восьмой график. К тому же, три их четырех рубежей она прошла чисто, но на первой стойке три минуты штрафа, увы, лишили нашу олимпийскую чемпионку шансов на медаль. И на финише ей всего пары секунд не хватило, чтобы составить компанию подругам по сборной в десятке лучших.

Надежда Белкина с учетом всех проблем, свалившихся на нее в Арбере, место в заявке на чемпионат Европы заработала буквально в последний момент. И, разумеется, физически не могла подойти к турниру в оптимальной готовности. Потому даже 23-е место сегодня с двумя минутами штрафа стоит считать шагом вперед в готовности Нади в нынешнем сезоне.

И лишь глуховчанке Анне Кривонос этот старт, пожалуй, не удался. Хотя и в случае Ани характеристика могла быть более приятной, если бы не два промаха на заключительном рубеже. Но с суммарными тремя минутами штрафа Кривонос не попала даже в зачетную зону Кубка IBU, показав 45-е итоговое время.

Индивидуальная гонка. Женщины

1. Моника Хойниш-Старега (0+1+0+0) 45:17,1

2. Анастасия Меркушина (0+0+0+0) +2,9

3. Лариса Куклина (0+0+1+0) +15,5

...

5. Ирина Петренко (0+0+0+0) +2:11,1

9. Екатерина Бех (0+2+0+0) +2:26,3

11. Вита Семеренко (0+3+0+0) +2:44,4

23. Надежда Белкина (1+1+0+0) +3:50,1

45. Анна Кривонос (0+1+0+2) +5:37,1