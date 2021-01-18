На Сумщине россиянин предлагал пограничникам взятку (видео) В пункте пропуска «Бачевск» гражданин РФ, чтобы избежать самоизоляции и беспрепятственно попасть в Украину, предлагал пограничникам 100 долларов США.

26 января в пункт пропуска «Бачевск» на вход в Украину в пешем порядке прибыл гражданин России.

Во время прохождения пограничного контроля иностранцу было разъяснено и отмечена обязательность установки на мобильный телефон электронного сервиса «Вдома», поскольку последний прибыл из государства со значительным распространением COVID-19 и подлежит самоизоляции. Однако мужчина, чтобы не устанавливать указанное мобильное приложение, решил другим способом попасть в Украину - предложил пограничнику неправомерную выгоду в размере 100 долларов США.

Стражи границы передали взяткодателя работникам полиции для принятия правового решения.