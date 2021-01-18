Сумские хоккеистки узнали соперников по Евро-2022

Европейская федерация распределила команды следующим образом:
В группа А наша сборная Украины сыграет против команд Германии, Чехии и Турции.
В группе Б встретятся представители Нидерландов, Беларуси, Австрии и России.
Напомним: сборная Украины состоит в большинстве своем из хоккеисток МСК «Сумчанка».
На прошлом чемпионате Европы наши девушки заняли 5-е место в Высшем дивизионе и завоевали путевку на чемпионат мира, который должен был состояться в феврале этого года, но его перенесли на 2022 год.