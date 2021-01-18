Ночью в Ромнах пожарные ликвидировали возгорание в доме на 4-х хозяев (видео)

На место происшествия был направлен дежурный караул 14-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю на площади до 16 кв. м, перекрытие на площади до 4 кв. м, стены на площади до 5 кв. м и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части дома.
В 23:45 возгорание локализовали, а в 00:08 - потратив на тушение почти 6 тонн воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 6 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.