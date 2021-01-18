На Сумщине задержали алиментщика, который пытался пробраться в Россию 26 января пограничники Сумского пограничного отряда задержали мужчину, который пытался незаконно пересечь российско-украинскую границу.

Пограничный патруль задержал мужчину, который планировал незаконно попасть в РФ вблизи населенного пункта Екатериновка.

Как выяснилось, 45-летний гражданин Украины накануне намеревался выехать в Россию через пункт пропуска «Бачевск». Однако в связи с тем, что он числится в базе данных как имеющий задолженность по уплате алиментов, пограничники отказали ему в выезде за пределы страны. Чтобы все же попасть в соседнюю страну, мужчина решил незаконно пересечь российско-украинскую границу вне пунктов пропуска.

За попытку незаконного пересечения границы на задержанного составлен соответствующий административный материал. Его дальнейшую судьбу решит суд.