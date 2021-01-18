Мэр Сум будет получать ежемесячные премии за высокие достижения труда Сегодня, 27 января, депутаты Сумского горсовета проголосовали за решение «Об установлении надбавки, премирование и оказание помощи на оздоровление, материальной помощи Сумскому городскому голове в 2021 году».

Согласно документу, инициатором которого является сам мэр Сум Александр Лысенко, горсовет установил на весь 2021 год Сумскому городскому голове надбавку за высокие достижения в труде в размере 50 процентов должностного оклада с учетом надбавки за ранг должностного лица местного самоуправления и надбавки за выслугу лет.

Также мэра ждет ежемесячная премия в размере 50% суммы размера должностного оклада, надбавок и доплат. А по случаю государственных, профессиональных праздников - в размере должностного оклада.

Также мэру будет причитаться помощь для оздоровления в размере среднемесячной заработной платы при предоставлении ежегодного отпуска. А также материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов в размере среднемесячной заработной платы (по заявлению).

Напомним: за 2019 год мэр Сум получал в среднем по 50 тыс. грн в месяц, явно не бедствуя. В 2020 году очевидно больше, пока декларации о доходах он не подавал.