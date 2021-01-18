В центре Сум горел заброшенный дом В Сумах спасатели ликвидировали пожар неэксплуатируемого сооружения.

26 января в 18:08 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в неэксплуатируемой деревянной постройке по ул. Воскресенская, областного центра. На место вызова прибыл дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части.

Прибыв на вызов пожарные установили, что огонь охватил стены на площади до 10 кв. м, пол на площади до 15 кв. м и мусор на площади до 20 кв. м. Существовала угроза распространения огня на рядом расположенное нежилое здание. Из-за сильного задымления пожарные работали в аппаратах для защиты органов дыхания.

В 18:22 пожар был локализован, а в 18:53 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 8 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.