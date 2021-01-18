Сумським лікарям-інфекціоністам присвятили вірш Студентка інституту медицини СумДУ Ярина Даценко написала вірш, присвячений лікарям-інфекціоністам.

Його опублікувала лікар-інфекціоніст, кандидат медичних наук, асистент кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією Сумського державного університету Оксана Чемич.

«Щоб жити з вами ми могли»

Вони тривог і суму бачили багато

Та попри все ідуть туди,

Де, спини розправляючи крилато,

Вдягають білі сорочки,

Екрани захисні - і ось в палаті...

Холодна зброя у руці

І в кожного в кармані є печаті.

Вони по-своєму бійці!

Бактерії і віруси й простіші -

Їх самі зліші вороги.

Бувають збудники і більш спритніші -

Та не сильніші доброти.

Холера і гарячка, і Бруцела...

Цим збудникам нема межі,

А ще і є Легіонела -

Вони лиш знають скільки на землі.

І зранку, коли ми в спокійнім сні,

Лиш очі відкриваємо з зорею -

У інфекційний бокс заходять силачі

Боротися з смертельною петлею.

Ось пацієнта привезли з чумою

І вже костюм на поготові.

Історія з гектичною кривою,

Ціле життя лише на полуслові.

Там жіночка лежить із гепатитом,

А там - вагітна з ВІЛ, куди не кинь,

Знайдеться хтось із грипом -

І так велику скриньку днів...

В цей час стоять на обороні

Й життя рятують без ціни!

Їх дім - на вічному кордоні,

Щоб жити з вами ми могли.