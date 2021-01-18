Сумським лікарям-інфекціоністам присвятили вірш

Його опублікувала лікар-інфекціоніст, кандидат медичних наук, асистент кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією Сумського державного університету Оксана Чемич.
«Щоб жити з вами ми могли»
Вони тривог і суму бачили багато
Та попри все ідуть туди,
Де, спини розправляючи крилато,
Вдягають білі сорочки,
Екрани захисні - і ось в палаті...
Холодна зброя у руці
І в кожного в кармані є печаті.
Вони по-своєму бійці!
Бактерії і віруси й простіші -
Їх самі зліші вороги.
Бувають збудники і більш спритніші -
Та не сильніші доброти.
Холера і гарячка, і Бруцела...
Цим збудникам нема межі,
А ще і є Легіонела -
Вони лиш знають скільки на землі.
І зранку, коли ми в спокійнім сні,
Лиш очі відкриваємо з зорею -
У інфекційний бокс заходять силачі
Боротися з смертельною петлею.
Ось пацієнта привезли з чумою
І вже костюм на поготові.
Історія з гектичною кривою,
Ціле життя лише на полуслові.
Там жіночка лежить із гепатитом,
А там - вагітна з ВІЛ, куди не кинь,
Знайдеться хтось із грипом -
І так велику скриньку днів...
В цей час стоять на обороні
Й життя рятують без ціни!
Їх дім - на вічному кордоні,
Щоб жити з вами ми могли.