Мэр Сум пообещал доремонтировать инклюзивно-ресурсный центр

«При пересмотре бюджета этот объект будет учтен. Постараемся сделать это в феврале, если нет, то в марте. На этот год выполнения работ запланировано», - сказал глава города.
Заметим, задачей вышеупомянутого центра являются:
- осуществление комплексной психолого-педагогической оценки развития ребенка;
- установления наличия у ребенка особых образовательных потребностей;
- разработка рекомендаций по образовательным программам;
- оказание психолого-педагогических и коррекционно-развивающих услуг детям с особыми образовательными потребностями и методической помощи педагогическим работникам и родителям этих детей.