Мэр Сум пообещал доремонтировать инклюзивно-ресурсный центр Городской голова Александр Лысенко во время сессии городского совета сообщил, что ремонт помещений, выделенных для нужд КУ «Инклюзивное-ресурсный центр № 1», в текущем году будет продолжено.

«При пересмотре бюджета этот объект будет учтен. Постараемся сделать это в феврале, если нет, то в марте. На этот год выполнения работ запланировано», - сказал глава города.

Заметим, задачей вышеупомянутого центра являются:

- осуществление комплексной психолого-педагогической оценки развития ребенка;

- установления наличия у ребенка особых образовательных потребностей;

- разработка рекомендаций по образовательным программам;

- оказание психолого-педагогических и коррекционно-развивающих услуг детям с особыми образовательными потребностями и методической помощи педагогическим работникам и родителям этих детей.