Сумчане сдали копам пьяного водителя, который катался по стадиону 2,13 промилле - результат освидетельствования водителя, которого патрульные остановили благодаря неравнодушным сумчанам.

Экипаж патрульных получил сообщение о водителе автомобиля ВАЗ-2101, который разъезжал на немалой скорости на стадионе на улице Римского Корсакова. Сумчане, которые позвонили на линию 102, просили провести с водителем профбеседу по безопасной скорости, ведь неподалеку играли дети.

Остановив водителя, патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. 35-летний мужчина даже не спорил и рассказал, что действительно накануне употреблял алкогольные напитки. А вот сейчас решил продемонстрировать своему другу навыки вождения.

Он прошел освидетельствование на состояние опьянения в присутствии свидетелей. Результат положительный - 2,13 промилле. На него инспекторы составили административный протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП и отстранили от управления.