В Конотопе сбили 14-летнего парня Происшествие произошло 26 января, около 9:00 утра, в городе Конотоп, по ул. Коммунальной.

Как предварительно установили работники полиции, 36-летний водитель, находясь за рулем автомобиля «Деу Ланоc», допустил наезд на 14-летнего пешехода. В результате наезда водитель не пострадал, а вот подросток получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.