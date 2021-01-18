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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:1874

В Сумах почтили память жертв Холокоста

В Международный день памяти жертв Холокоста сумчане почтили невинно убиенных представителей еврейской общины в годы Второй мировой войны.

Помолиться за погибших на Центральном кладбище возле памятного знака замученным и расстрелянным в 1942 году евреям пришли представители городской и областной власти, общественность и потомки погибших.

Еврейскую поминальную молитву прочитал главный раввин Сум. После по традиции присутствующие возложили к памятнику камни и цветы.

Напомним, Международный день памяти жертв Холокоста - памятная дата, введенная решением Генеральной Ассамблеи ООН от 1 ноября 2005 года. Отмечается ежегодно 27 января. Именно в этот день в 1945 года войска Украинского фронта освободили узников крупнейшего лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме. По разным данным, за время его существования здесь погибли от 1,5 до 2,2 млн человек. В 1941-1943 годах на Сумщине погибли около 3 тысяч евреев.

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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