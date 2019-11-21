В Шостке полиция проводит проверку по факту отравления четырех человек угарным газом Событие произошло вечером 25 января. После пользования газовым водонагревателем местная жительница и трое ее детей почувствовали слабость и обратились за помощью к медикам.

Об этом случае полицию сообщили врачи. По словам медиков, у больных были признаки отравления угарным газом. После оказания необходимой помощи женщину отпустили домой, а ее троих детей, 18-ти, 17-ти и 10-ти лет, поместили в больницу.

Опросив 39-летнюю жительницу Шостки, правоохранители выяснили, что вечером семья пользовалась газовым водонагревателем. После купания в ванне всем четырем стало нехорошо, и они обратились в больницу.

По данному факту полицейские проводят проверку.

Правоохранители советуют гражданам неукоснительно соблюдать правила безопасности при пользовании газовыми приборами и предоставляют несколько советов:

1. Держите открытой форточку (или устанавливайте окно на проветривание) все время пользования газовыми приборами. При плотно закрытых окнах в холодную погоду, ограничивается циркуляция свежего воздуха. Поэтому при работе газовых приборов в воздухе повышается концентрация вредных продуктов сгорания.

2. Пользуйтесь газовыми приборами только при наличии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах. Проверять тягу нужно перед включением и во время использования газовых приборов.

3. Не пользуйтесь электровытяжкой (и вообще ее не устанавливайте) в помещениях, где работает газовый прибор с отводом продуктов сгорания в дымоход. Если одновременно работают вытяжка и дымоходный газовый прибор (котел, колонка), электровытяжка создает обратную тягу, из-за чего создаваемый в процессе горения угарный газ, не выводится в дымоход, а накапливается в помещении.

4. Не пользуйтесь газовыми приборами при сильных порывах ветра, ведь может образоваться обратная тяга. Следите за цветом пламени на горелках – он должен быть синим или фиолетовым. Желтое пламя - это признак неполного сгорания газа, поэтому необходимо отрегулировать подачу воздуха в горелку.

5. Эксплуатируйте только исправные газовые приборы, в том числе с исправной автоматикой безопасности.

6. Не пользуетесь газовыми приборами не по назначению. Например, используйте газовую плиту для обогрева помещения.

7. Следите за техническим состоянием дымовых и вентиляционных каналов. Они должны быть целыми и незасоренными. При необходимости обращайтесь в специализированную организацию для ремонта. В зимний период во избежание обледенения оголовков дымоходов, не реже раз в месяц осматривайте дымовые каналы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.