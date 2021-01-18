На Сумщине сбили велосипедиста Происшествие произошло в поселке Воронеж Шосткинского района. Водитель легковушки совершил наезд на велосипедиста. Пострадавшего забрала в больницу «скорая».

О дорожно-транспортном происшествии с потерпевшим в полицию сообщил водитель автомобиля ВАЗ, который и совершил наезд на велосипедиста. На указанное место происшествия немедленно прибыла группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа Шосткинского районного управления полиции.

Как установили правоохранители, 23-летний водитель ВАЗа, при повороте налево, не предоставил преимущество в движении велосипедисту. В результате наезда автомобиля 37-летний мужчина получил перелом ноги, ушибы и ссадины, и «скорой» был доставлен в больницу.

По данному факту в полиции уже открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения». Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.