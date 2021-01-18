На Сумщине замглавы ОТГ поймали на взятке На Сумщине правоохранители разоблачили чиновника в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

Противоправная деятельность заместителя главы ОТГ разоблачена по материалам Управления стратегических расследований в Сумской области Следственным управлением Национальной полиции под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры.

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры в рамках уголовного производства задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды заместителем главы одной из объединенных территориальных громад Недригайловского района (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По данным следствия, указанный чиновник требовал у частного предпринимателя 2000 долларов США за предоставление разрешения на установку рекламных билбордов на трассе Киев - Сумы - Юнаковка.

26 января правоохранители задокументировали факт получения должностным лицом оговоренной суммы. В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об объявлении ему о подозрении, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.