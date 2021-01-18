Нагадування роботодавцям Сумщини У понеділок 1 лютого закінчується термін подання інформації про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії.

- Зважаючи на численні телефонні дзвінки та письмові запити, вважаю не зайвим буде нагадати, що до 1 лютого цього року юридичні особи з чисельністю штатних працівників від 8-ми чоловік мають подати Інформацію про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню за 2020 рік, говорить директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.

Наступного понеділка - 1 лютого 2021 - останній день прийому Інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 14 Закону України «Про зайнятість населення» роботодавці зобов’язані виконувати норматив працевлаштування категорій громадян, зазначених у ч. 1 ст. 14 зазначеного Закону, у розмірі:

5% середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік - для роботодавців із чисельністю штатних працівників понад 20 осіб;

не менше однієї особи у середньообліковій чисельності штатних працівників - роботодавцям із чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб для працевлаштування осіб, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» залишилося 10 і менше років.

Якщо роботодавець не виконує зазначену квоту, з нього буде стягнуто штраф за кожну необґрунтовану відмову в працевлаштуванні, у межах відповідної квоти в двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент порушення.

На Інформацію чекають у Відділі взаємодії з роботодавцями центру зайнятості за адресою: вул. С. Бандери, 45 (каб. № 213, № 216).