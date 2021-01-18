В Сумах проходит тарифная сессия горсовета (трансляция) Сегодня, 27 января, в Сумах проходит сессия Сумского горсовета.

На ней планируют рассмотреть, кроме прочих, проекты обращений к государственным властям о тарифной политике в стране. На 14.00 назначена сессия Сумского облсовета, по тем же вопросам.