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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 22:0131

В сумском суде начали слушать дело о присвоение 1,7 млн грн на строительстве сельских амбулаторий

В Заречном райсуде начали слушать дело о строительстве 12-ти сельских амбулаторий на Сумщине. В нем говорится о присвоении более 1 млн 700 тыс. гривен.

Начали заседание с зачитывания обвинительного акта прокурором. Мужчине инкриминируют присвоение и растрату бюджетных денег: в 2018-м назад он был директором фирмы, которая делала проекты для амбулаторий, говорится в сюжете Суспільного.

«Своими умышленными действиями, которые выразились в завладении бюджетными средствами на общую сумму 1 млн 780 тыс. 159 грн 63 коп, что в 600 и более раз превышен необлагаемый минимум доходов граждан на момент совершения уголовного преступления», - сказал прокурор Максим Алексеев.

Судья Оксана Николаенко отметила: «Вы, будучи должностным лицом общества «Арт 24» и понимая, что нет возможности выполнить заключенные договоры, внесли ложные сведения в акты сдачи-приемки выполненных работ. После этого получили бюджетные средства по заключенным договорам и с целью завладения этими средствами распорядились ими по своему усмотрению. В марте 2019 года Вы передали заказчику - управлению капитального строительства Сумской ОГА – типовые проекты, которые не соответствовали требованиям законодательства».

Представительница потерпевшей стороны - депаратмента капитального строительства Сумской ОГА - Наталья Дядина заявила гражданский иск для возмещения материального ущерба. Это сумма стоимости проектов для строительства амбулаторий.

«Было заключено 12 договоров на изготовление проектно-сметной документации по ряду амбулаторий Сумской области. За указанные работы управления капитального строительства Сумской ОГА было уплачено 1 млн 780 тыс. 159 грн 63 коп. Но в процессе реализации оказалось, что эти проекты не соответствуют ДБН, их невозможно было реализовать, по ним нельзя строить», - отметила она.

Адвокат добавила: «Мы просим возместить департаменту капитального строительства Сумской ОГА причиненные гражданским ответчиком Фенченко Евгением Вадимовичем вред в сумме 1 млн 780 тыс. 159 грн 63 коп.».

Обвиняемый ни своей вины, ни иск не признал: «Вы себя виновным признаете или нет? - Нет, не признаю себя виновным. Гражданский иск заявлен: признаете или нет? - Не признаю».

Далее определились с порядком исследования доказательств по делу. Следующее заседание назначили на 26 февраля.

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